Berlin (AFP) Das Anfang Dezember im Berliner Tierpark geborene Eisbärenjunge trinkt fleißig. "Aktuell trinkt das Jungtier rund elfmal pro Tag die nahrhafte Muttermilch", teilte der Tierpark am Dienstag mit. Eisbärenmutter Tonja zehre "von ihrer dicken Fettschicht, die sie sich im Frühjahr und Sommer dieses Jahres angefressen hat". Nur kurz verlasse sie ihren Nachwuchs, um ihren Durst am Wasserspender zu stillen. "Die restliche Zeit verbringt das Kleine dicht am wärmenden Fell der Mutter", erklärte der Tierpark.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.