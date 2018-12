Kattowitz (AFP) Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat auf der UN-Klimakonferenz in Kattowitz zugesagt, die Zahlungen an den sogenannten Anpassungsfonds um 70 Millionen Euro aufzustocken. Der Anpassungsfonds wurde im Rahmen des Kyoto-Protokolls gegründet und nahm vor zehn Jahren seine Arbeit auf. Er verschafft Entwicklungsländern einen direkten Zugang zu Geldern für Projekte zur Anpassung an den Klimawandel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.