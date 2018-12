Bayreuth (AFP) Gegen den im Mordfall Peggy festgenommenen Tatverdächtigen ist Haftbefehl erlassen worden. Bei dem nun in Untersuchungshaft genommenen Mann handelt es sich um den bereits seit September im Mittelpunkt der Ermittlungen stehenden 41 Jahre alten Manuel S., wie Staatsanwaltschaft Bayreuth und das Polizeipräsidium Oberfranken am Dienstag mitteilten. Demnach handelt es sich um den Mann, der bereits den Transport der Leiche Peggys in ein Waldstück gestand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.