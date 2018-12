Zagreb (AFP) Kroatische Polizisten haben laut einem Bericht von Human Rights Watch (HRW) Einwanderer verprügelt und sie ohne Asylantrag nach Bosnien abgeschoben. Schilderungen von Betroffenen bestätigten "zunehmende Hinweise auf Misshandlungen an Kroatiens Außengrenzen", erklärte die Menschenrechtsorganisation am Dienstag. HRW interviewte demnach 20 Menschen, die von ihrer Inhaftierung und Abschiebung ohne ordentliches Asylverfahren berichteten. 16 von ihnen, darunter Frauen und Kinder, gaben laut HRW an, die Polizei habe sie "mit Schlagstöcken verprügelt, getreten und geschlagen, ihr Geld geklaut sowie ihre Handys gestohlen oder zerstört".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.