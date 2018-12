Berlin (AFP) Nach dem Besuch der britischen Regierungschefin Theresa May hat Bundeskanzlerin Angela Merkel bekräftigt, dass sie das Brexit-Abkommen nicht nachverhandeln will. Sie sehe bezüglich des Austrittsabkommens "keine Änderungsmöglichkeiten", sagte Merkel am Dienstag Teilnehmern zufolge in der Sitzung der Unionsfraktion. Zuvor empfing die Kanzlerin May zu einem Gespräch in Berlin. Die Premierministerin besuchte am Dienstag außerdem den niederländischen Regierungschef Mark Rutte.

