Kattowitz (AFP) Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat bei der UN-Klimakonferenz in Kattowitz eine deutliche Aufstockung der deutschen Zahlungen an den sogenannten Anpassungsfonds zugesagt. Deutschland stelle weitere 70 Millionen Euro zur Verfügung und setze damit "ein Zeichen der Solidarität", erklärte Schulze am Dienstag. "Denn unter dem Klimawandel leiden die am meisten, die am wenigsten dazu beigetragen haben", hob die Ministerin hervor.

