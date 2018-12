München (AFP) Angesichts des Streits der Bundesländer mit dem Bund über eine Grundgesetzänderung zur Finanzierung des Digitalpakts hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine neue Föderalismusdebatte gefordert. "Es ist an der Zeit, eine neue Föderalismusdebatte zu beginnen", sagte Söder am Dienstag in seiner ersten Regierungserklärung nach der bayerischen Landtagswahl im Landtag. Söder sagte, es könne nicht sein, dass die Länder zu einer "Kontostelle" des Bundes verkümmern.

