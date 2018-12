Madrid (AFP) Aus Protest gegen Stellenstreichungen beim staatlichen spanischen Bahnkonzern Renfe haben Gewerkschafter zu einem landesweiten Streik mitten in der Weihnachtsreisezeit aufgerufen. Gestreikt werden solle am 21. Dezember und am 7. Januar, kündigte die Gewerkschaft CCOO am Dienstag an. Grund für den Ausstand sei die "anhaltende Reduzierung der Belegschaft" bei Renfe und bei der für das Schienennetz verantwortlichen staatlichen Infrastrukturgesellschaft Adif.

