Gütersloh (AFP) Die Vorstellung, was einen "guten Bürger" in Deutschland ausmacht, hängt nicht von der Herkunft ab. Ob jemand ausländische Wurzeln hat oder nicht, spielt eine vergleichsweise geringe Rolle, wie eine am Dienstag in Gütersloh veröffentlichte Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt. Viel größer ist hingegen der Unterschied zwischen den Menschen in Ost- und Westdeutschland sowie zwischen den Generationen.

