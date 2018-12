New York (AFP) Die Vereinten Nationen benötigen nach eigenen Angaben zur Linderung der humanitären Krise im Jemen im kommenden Jahr vier Milliarden Dollar (3,5 Milliarden Euro). Damit sollen rund 20 Millionen betroffene Menschen versorgt werden, wie UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock am Montag in New York sagte. Das entspricht rund 70 Prozent der Bevölkerung des Bürgerkriegslandes. Eine Geberkonferenz ist demnach am 26. Februar in Genf geplant.

