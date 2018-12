Kairo (AFP) Der bekannte ägyptische Blogger und Journalist Wael Abbas ist nach fast sieben Monaten im Gefängnis wieder frei. Abbas sei am Mittwoch "endlich" freigelassen worden, teilte sein Anwalt Gamal Eid auf Facebook mit. Abbas berichtet seit Jahren in Online-Netzwerken über Polizeigewalt, Folter und Korruption in Ägypten. Im Mai war er in Kairo festgenommen worden. Er wurde beschuldigt, Falschnachrichten zu verbreiten und "Terrorgruppen" zu unterstützen.

