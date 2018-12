Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn will den Gewerkschaften EVG und GDL im Tarifstreit ein neues Angebot machen. "Im Laufe des Vormittags" werde die Bahn beiden Gewerkschaften ein "neues verbessertes Angebot vorlegen", sagte eine Sprecherin am Mittwochmorgen der Nachrichtenagentur AFP. Die Bahn steckt mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Lokführergewerkschaft GDL in einem Tarifkonflikt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.