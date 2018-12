Straßburg (dpa) - Der nach dem tödlichen Anschlag in Straßburg gesuchte Terrorverdächtige ist 29 Jahre alt und stammt aus Straßburg. Der Mann heiße Chérif C., sagte der Pariser Antiterror-Staatsanwalt Rémi Heitz am Mittwoch in Straßburg.

