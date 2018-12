Frankfurt/Main (AFP) Für Frankreich gelten beim Haushaltsdefizit nach Worten von EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici dieselben Regeln wie für Italien. "Die Regeln sind für alle gleich", sagte Moscovici am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP am Rande einer Konferenz in Frankfurt. "Es wird keine Vorzugsbehandlung für einige und übertriebene Härte für andere geben", versicherte der französische EU-Kommissar.

