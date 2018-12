Sincan (AFP) Der Kurdenpolitiker Selahattin Demirtas hat vor Gericht in der Türkei sein Verfahren als "politischen Prozess" verurteilt und sich selbst als "politische Geisel" bezeichnet. Er werde von dem Gericht niemals seine Freilassung fordern, da es auch nicht über seine Freilassung entscheide, sagte der frühere Vorsitzende der prokurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP) am Mittwoch in Sincan bei Ankara. "Ich bin eine politische Geisel, und politische Geiseln können nicht ihre Freilassung fordern."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.