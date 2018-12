London (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May will sich im Brexit-Streit dem Misstrauensantrag in ihrer konservativen Fraktion mit ganzer Kraft entgegenstellen. «Ich werde mich diesem Votum mit allem, was ich habe, entgegenstellen», sagte May am Mittwoch in London.

