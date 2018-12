Berlin (AFP) In einem Kondolenztelegramm an Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "tief erschüttert" von dem Angriff auf den Straßburger Weihnachtsmarkt gezeigt. "Wir trauern um die Menschen, die so jäh aus dem Leben gerissen wurden, und sind mit unseren Gedanken bei den Verletzten und den Angehörigen der Opfer", schrieb Merkel am Mittwoch.

