London (AFP) Das britische Pfund hat vor der parteiinternen Misstrauensabstimmung gegen Premierministerin Theresa May wieder zugelegt. Nach den Kursverlusten vom Vortag stieg sein Wert bis zum Mittwochmittag auf 1,2579 Dollar. Hintergrund war eine BBC-Erhebung, wonach May aus der Abstimmung am Mittwochabend als Siegerin hervorgehen wird.

