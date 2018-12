Rimbo (AFP) UN-Generalsekretär Antonio Guterres wird für Donnerstag zu den Jemen-Gesprächen in Schweden erwartet, um die Konfliktparteien zur Fortsetzung ihrer Friedensverhandlungen zu ermutigen. Guterres werde den von den Vereinten Nationen vermittelten Verhandlungen zwischen Regierung und Huthi-Rebellen in Rimbo in der Nähe von Stockholm beiwohnen, teilte die UNO am Dienstag mit.

