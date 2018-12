Berlin (AFP) Innenpolitiker der Union im Bundestag dringen einem Zeitungsbericht zufolge auf wesentliche Änderungen am geplanten Fachkräftezuwanderungsgesetz. In einem Schreiben an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kritisieren die Innenpolitiker "Missbrauchsmöglichkeiten und mögliche Fehlanreize", wie die "Welt" am Mittwoch berichtete. Sie wenden sich demnach unter anderem dagegen, eine sechsmonatige Aufenthaltserlaubnis bereits für die Ausbildungsplatzsuche zu erteilen.

