Berlin (AFP) Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnt vor einem zunehmenden "Zerfall des Ausbildungsmarktes in parallele Welten". Während in manchen Regionen die Zahl der unbesetzten Plätze steige, sei die Lage auf dem Ausbildungsmarkt im Ruhrgebiet, in den mittleren Städten Hessens und Niedersachsens sowie im Norden Schleswig-Holsteins "dramatisch", sagte DGB-Vize Elke Hannack dem "Handelsblatt" vom Donnerstag.

