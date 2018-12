Kinshasa (AFP) Zehn Tage vor der Präsidentschaftswahl in der Demokratischen Republik Kongo ist in einem Gebäude der Wahlkommission in der Hauptstadt Kinshasa ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer sei in der Nacht zum Donnerstag ausgebrochen, sagte der Chef der Wahlkommission Céni, Corneille Nangaa. Ein Augenzeuge bestätigte den Brand. Am Morgen war noch immer schwarzer Rauch über der Stadt zu sehen, wie AFP-Reporter berichteten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.