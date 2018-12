Berlin (AFP) Die Häufigkeit von Asthma bei Erwachsenen ist in Deutschland in den vergangenen Jahren gestiegen. Bei Kindern und Jugendlichen blieb der Anteil seit 2009 hingegen konstant, wie der Versorgungsatlas des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.