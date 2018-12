Brüssel (AFP) Angesichts der Brexit-Wirren in Großbritannien hat der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel ein weiteres Referendum in Großbritannien ins Spiel gebracht. "Ich würde ein zweites Referendum einem Austritt ohne Abkommen vorziehen", sagte Bettel am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel.

