Brüssel (AFP) Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat im Ringen um die Ratifizierung des Brexit-Abkommens dem EU-Gipfel einen neuen Vorschlag unterbreitet. May brachte laut EU-Diplomaten am Donnerstag die Idee ins Gespräch, einen konkreten Termin für den Abschluss des angestrebten Freihandelsabkommens festzulegen. Dieses solle bis Dezember 2021 geschlossen werden, hieß es.

