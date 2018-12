Berlin (AFP) In einer auf der Internetseite des Bundestags veröffentlichten Petition wird eine "Kastrationspflicht für Katzen- und Hundehalter" gefordert. Der Bundestag solle "beschließen, dass die Einfuhr und Zucht von wildlebenden Reptilien, Vögeln und Säugetieren verboten wird", heißt es in der Eingabe, die bis Donnerstag von mehreren dutzend Menschen unterstützt wurde. Zudem sollten "in Deutschland befindliche Tiere registriert" und "eine Kastrationspflicht für Katzenhalter und Hundehalter eingeführt" werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.