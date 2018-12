Berlin (AFP) Schüler in mehreren deutschen Städten wollen am Freitag streiken und für mehr Klimaschutz demonstrieren. Unter dem Motto "Fridays for Future" wollen hunderte Jugendliche auf die Straße gehen, wie die Klimaschutz-Organisation 350.org am Donnerstag mitteilte. "Sie kämpfen für eine Zukunft ohne Klimachaos und fordern die Bundesregierung auf, den Kohleausstieg sofort einzuleiten."

