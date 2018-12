München (AFP) Nach einer angeblichen Vergewaltigung einer 15-Jährigen in München sind fünf Tatverdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Im Zuge der Ermittlungen hätten sich "erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit" der Angaben der Jugendlichen ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in München mit. Der für einen Haftbefehl erforderliche dringende Tatverdacht liegt daher nicht mehr vor. Die Ermittlungen gehen aber weiter.

