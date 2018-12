Chicago (AFP) Nach Schusswechseln mit der Polizei hat sich ein Teenager an einer US-Schule das Leben genommen. Ansonsten kam bei dem Vorfall am Donnerstag an einer Mittelschule im Bundesstaat Indiana niemand zu Schaden, wie US-Medien berichteten.

