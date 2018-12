Brasília (AFP) Brasilien will den ehemaligen Linksextremisten Cesare Battisti in sein Heimatland Italien abschieben. Präsident Michel Temer unterzeichnete am Freitag einen Auslieferungsbefehl gegen den 63-Jährigen, wie sein Büro auf AFP-Anfrage mitteilte. Battisti wird in Italien wegen mehrfachen Mordes gesucht. Am Donnerstag hatte der Oberste Gerichtshof Brasiliens Haftbefehl gegen ihn erlassen, seitdem fehlt von ihm jede Spur.

