Nürnberg (AFP) Bei Messerattacken sind am Donnerstagabend in einem Stadtteil in Nürnberg drei Frauen schwer verletzt worden. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich in allen drei Fällen um ein und denselben Täter gehandelt haben könnte, teilte die Polizei in der Nacht auf Freitag mit. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Die Nürnberger Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

