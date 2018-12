Köln (AFP) Gut zwei Drittel der Deutschen schlemmen einer Umfrage zufolge an Weihnachten ohne schlechtes Gewissen. Insgesamt 68 Prozent gaben dies im "Deutschlandtrend" für das ARD-"Morgenmagazin" vom Freitag an, wohingegen 32 Prozent über die Feiertage aufs Gewicht achten. Während jüngere Leute in der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen fast einhellig der Ansicht sind, dass man sich über die Festtage nicht über sein Gewicht sorgen sollte, nimmt die Achtsamkeit mit steigendem Alter zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.