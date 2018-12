Karlsruhe (AFP) Beamte, die aus gesundheitlichen Gründen nur noch in Teilzeit arbeiten können, müssen mehr Geld bekommen als normale Teilzeitbeamte. Gegenteilige Regelungen in Niedersachsen sind verfassungswidrig, wie das Bundesverfassungsgericht in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss entschied. (Az: 2 BvL 3/15)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.