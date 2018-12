Berlin (AFP) Die SPD bereitet im Rahmen ihres Erneuerungsprozesses einen Orientierungsrahmen für den künftigen Kurs der Partei vor. Entscheidungen wurden auf einer Klausurtagung des SPD-Vorstands am Freitag in Berlin aber noch nicht getroffen, wie Generalsekretär Lars Klingbeil anschließend mitteilte. Dies solle erst auf einer weiteren Klausurtagung am 10. und 11. Februar geschehen.

