Kattowitz (AFP) Mit der Vorlage des Entwurfs zum Abschlusstext sind die Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz in die Schlussrunde gegangen - diese dürfte allerdings noch mindestens bis Samstag dauern. "Wir bewegen uns jetzt auf die Zielgerade zu", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Freitag in Kattowitz. Der polnische Konferenzvorsitz hatte in der Nacht gegen 03.00 Uhr einen Textentwurf vorgelegt, in welchem die Ergebnisse der verschiedenen Verhandlungsgruppen zusammengeführt sind.

