Osnabrück (AFP) Bei einer Fahrzeugkontrolle an der Autobahn 30 hat der Zoll in Niedersachsen 1500 Munitionsteile in einem Weihnachtspaket beschlagnahmt. Das Auto einer 26-jährigen Frau wurde am Mittwochabend nach der Einreise aus den Niederlanden auf einem Autobahnparkplatz kontrolliert, wie der Zoll in Osnabrück am Freitag mitteilte. Im Fußraum des Beifahrersitzes fanden die Beamten ein Weihnachtspaket, das für seine Größe recht schwer war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.