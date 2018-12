Kattowitz (AFP) Der Abschluss der UN-Klimakonferenz in Kattowitz verzögert sich weiter. Wie der polnische Konferenzvorsitz am frühen Samstagmorgen mitteilte, wurde die Plenumssitzung zum neuen Entwurf eines Abschlusstextes auf 10.00 Uhr verschoben. Wegen fortbestehender Konflikte war die Konferenz in die Verlängerung gegangen, ursprünglich sollte sie am Freitag zu Ende gehen.

