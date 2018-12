Berlin (dpa) - Alle Schüler sollten nach dem Willen der FDP für mindestens ein halbes Jahr in einem anderen EU-Staat in die Schule gehen können.

«Gymnasiasten und Studenten gehen schon relativ viel ins Ausland», sagte FDP-Generalsekretärin Nicola Beer der Deutschen Presse-Agentur. «Aber wir wollen gerade die breite Masse der Schülerinnen und Schüler, auch die in den Haupt- und Realschulen sowie Berufsschulen, erreichen.» Die 48-jährige Juristin zieht für die FDP als Spitzenkandidatin in den Europawahlkampf. Ende Mai wird ein neues Europaparlament gewählt.

Zu einem Schulbesuch im EU-Ausland solle jeder unabhängig von seinen finanziellen Verhältnissen die Chance bekommen, heißt es im Entwurf des FDP-Europawahlprogramms, der der dpa vorliegt. Der Bundesvorstand hat das Papier vor kurzem gebilligt. Bis zur Verabschiedung am 27. Januar beim Europaparteitag sind auf Antrag von Parteigliederungen noch Änderungen möglich.

«Das bringt den jungen Menschen unfassbar viel», sagte Beer. «Sich mal in einem komplett anderen Umfeld zu bewegen, die Kultur vor Ort kennenzulernen, zu schmecken, zu riechen, anzufassen, eine Sprachdusche zu nehmen. Das trägt zur Bewusstseinsbildung bei.»

Finanzielle Unterstützung für den Austausch soll nach dem Willen der Freien Demokraten aus dem EU-Haushalt kommen. «Wir wollen mehr Geld für Programme wie Erasmus+ und das auch auf Schüler ausweiten», sagte Beer. «Überhaupt wollen wir im EU-Haushalt ja umschichten in Richtung Bildung und Innovation.» Weniger ausgeben will die Partei im Agrarhaushalt und Subventionen für Bauern kürzen.

Um den Weg ins europäische Ausland zu erleichtern, sollte nach dem Willen der FDP auch die Anerkennung dort absolvierter Lerninhalte verbessert werden. «Momentan gibt es zwar die Anerkennung von Abschlüssen», sagte Beer. «Aber für Eltern gibt es große Unsicherheiten, wenn es um die Anerkennung der Lernleistung ihrer Kinder in anderen EU-Ländern geht, wenn sie während der Schulzeit oder sogar mitten im Schuljahr wechseln.» Dabei gehe es aber nicht um eine Vereinheitlichung sondern um Vergleichswerte, die die Anerkennung erleichtern. Bildungspolitik fällt in der EU in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.

Von der «Bildungsfreizügigkeit» sollen auch Auszubildende profitieren. «Wenn jemand drei Monate seiner beruflichen Ausbildung in Frankreich absolviert hat, soll er das hier nicht nachholen müssen, sondern das sollte ihm für seine Ausbildungszeit anerkannt werden», forderte Beer. Auf die Dauer soll eine Europäische Ausbildungsagentur freie Plätze in anderen Staaten vermitteln. Ein Studium im Ausland soll laut Programm durch ein «europäisches Online-Bewerbungsportal» leichter werden.

Auch um so viel Mobilität zu erleichtern, macht die FDP sich für eine Förderung von Sprachkenntnissen «von der Kita bis ins hohe Alter» stark. «Wir werben dafür, dass die EU-Staaten mehr Wert darauf legen, dass jedes Kind zwei Fremdsprachen lernt», sagte Beer. «Bei uns in Deutschland sind wir auf einem guten Weg. Viele Schulen bieten das schon an.» Neben Englisch sollte das nach den Vorstellungen ihrer Partei die Sprache eines Nachbarlands sein.