Paris (dpa) – Mehrere Hundert Demonstranten in gelben Westen sind in Paris auf die Straße gegangen. Die Proteste fanden an verschiedenen Orten statt. Vor allem auf den Champs-Élysées kam es zu Spannungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten, dabei wurde auch Tränengas eingesetzt. Laut Innenministerium nahmen bis zum Nachmittag 2200 Menschen an den Protesten in Paris teil, landesweit waren es demnach rund 33 500 - deutlich weniger als vor einer Woche. Die Demonstrationen wurden von massiven Sicherheitsmaßnahmen begleitet.

