Nürnberg (AFP) Nach den Messerattacken auf drei Frauen in Nürnberg ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 38-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Frauen waren am Donnerstagabend binnen weniger Stunden an nah beieinander liegenden Tatorten niedergestochen und schwer verletzt worden.

