Madrid (AFP) In Spanien sind am Samstag drei junge Männer festgenommen worden, die nach Angaben der Polizei die spanische Version einer der weltweit einflussreichsten Neonazi-Seiten im Internet betrieben. Die Führung habe ein in der Schweiz ansässiger, 29-jähriger Spanier gehabt, erklärte die spanische Polizei. In Zusammenarbeit mit der Schweizer Polizei und Europol habe der in der internationalen Neonazi-Szene bekannte Mann in der Schweiz lokalisiert und vernommen werden können.

