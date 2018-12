Lissabon (AFP) In Lissabon ist am Freitagabend eine der historischen Straßenbahnen entgleist. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden dabei 28 Menschen leicht verletzt. Bilder örtlicher Medien zeigten einen an einer Hausecke zerschellten Holzwaggon in den engen Straßen des Stadtviertels Lapa.

