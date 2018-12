Kattowitz (AFP) Die UN-Klimakonferenz in Kattowitz zieht sich noch hin. Die Plenumssitzung mit den abschließenden Statements, bei der dann auch die Konferenzbeschlüsse abgesegnet werden sollen, wurde am Samstag für 12.00 Uhr angesetzt, wie das UN-Klimasekretariat UNFCCC mitteilte. Ursprünglich hatte die Konferenz am Freitagabend enden sollen. Es hatte sich aber früh abgezeichnet, dass für einen rechtzeitigen Abschluss noch zu viel Verhandlungsbedarf bestand.

