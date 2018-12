München (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern haben das Bundesliga-Spitzenspiel gegen ALBA Berlin gewonnen und ihre makellose Bilanz gewahrt. Die Münchner setzten sich mit 83:81 (45:43) durch und feierten damit den elften Sieg im elften Saisonspiel.

Ex-NBA-Star Derrick Williams überzeugte für den Meister in der Neuauflage der Vorjahres-Finals in Bundesliga und Pokal mit 26 Punkten. Die Berliner kassierten ihre zweite Niederlage, Neuzugang Landry Nnoko führte sich mit zwölf Zählern und 13 Rebounds gut ein. Am kommenden Sonntag (18.00 Uhr) treffen beide Teams im Pokal-Viertelfinale erneut in München aufeinander.

