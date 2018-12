Ottawa (AFP) Die kanadische Botschaft in Kanada hat die konsularische Betreuung des zweiten dort festgenommenen Kanadiers übernommen. Botschafter John McCallum habe den Geschäftsmann Michael Spavor besucht, teilte das kanadische Außenministerium am Sonntag in Ottawa mit. Konsularbeamte leisteten Betreuung für ihn und seine Familie und würden sich um weiteren Zugang zu dem Festgenommenen bemühen. Zwei Tage zuvor hatte der Botschafter den ebenfalls in China festgesetzten Kanadier Michael Kovrig besucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.