München (AFP) Der ADAC hat Autofahrer auf drohende Staus zu Beginn der Weihnachtsferien vorbereitet. Vor allem am kommenden Freitagnachmittag drohten die Straßen an ihre Kapazitätsgrenzen zu kommen, teilte der Autoklub am Montag in München mit. Am Samstag werde der Verkehr voraussichtlich weiterhin "sehr lebhaft" verlaufen, aber deutlich weniger staureich.

