Berlin (AFP) Der Bund wird einem Medienbericht zufolge in diesem Jahr erneut einen Milliardenüberschuss erzielen. Das Plus liege "im knapp zweistelligen Milliardenbereich", berichtete das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf Regierungskreise. Damit stünden der Regierung im kommenden Jahr mindestens zehn Milliarden Euro, wahrscheinlich sogar etwas mehr, für neue Projekte zur Verfügung. Der Bund erzielt damit zum vierten Mal in Folge einen Überschuss.

