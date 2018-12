Athen (AFP) Vor dem Sitz des privaten griechischen Fernsehsenders Skaï in Athen ist in der Nacht zu Montag ein Sprengsatz explodiert. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt, an der Fassade des Gebäudes entstand Sachschaden. Die selbstgefertigte Bombe detonierte demnach eine Dreiviertelstunde nach anonymen Warnanrufen bei einem anderen Fernsehsender und einer Internet-Nachrichtenseite.

