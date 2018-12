Berlin (AFP) Zwei Tage vor der geplanten Beratung des Fachkräftezuwanderungsgesetz im Kabinett hat die Bundesregierung am Montag weiter um Details der strittigen Regelung gerungen. Es würden noch Gespräche geführt, sagte eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums in Berlin. "Wir streben eine zeitnahe Kabinettsbefassung an." Die Sprecherin des Bundesinnenministeriums, Eleonore Petermann, sagte, es werde weiterhin die Verabschiedung des Gesetzentwurfs am Mittwoch im Kabinett angestrebt.

