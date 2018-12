Köln (AFP) Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat vor übermäßigem Alkoholkonsum an Weihnachten und Silvester gewarnt. Alkoholische Getränke seien in Kombination mit üppigem Festessen für die Leber besonders belastend, erklärte BZgA-Leiterin Heidrun Thaiss am Montag. Alkohol sei ein Zellgift, das sich grundsätzlich auf alle Organe schädlich auswirken könne.

